YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Dönüş için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, bayramın son gününde otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası ve Gültepe mevkisinde yoğunluk oluşturuyor.

İzmit Alikahya mevkisinde başlayan yoğunluk, Gültepe Tüneli'ne kadar devam ederken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Dilovası rampasında da yoğunluk görülürken, otoyolun Ankara yönündeki trafik akışında aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönüyle Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. Otoyoldaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Öte yandan, Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arasında Kurban Bayramı dolayısıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar rahatlıkla seyrediyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:52
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:21
Yatsı
21:56

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Eriş Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Dilek Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İzmit Belediyesi’nden yabani ot mesaisi

İzmit Belediyesi’nden yabani ot mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.