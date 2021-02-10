Dönüşümün kalbi Altındağ

Altındağ Belediyesi, dört mahallede başlattığı kentsel dönüşümle başkentte dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçe oldu.

Altındağ’da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir bölümü ise Altındağ’ın tarihi alanlarında gerçekleşiyor. Ankara Kalesi’nin eteklerindeki Kale Mahallesi’nde metruk yapıların yıkımları devam ederken, Hacettepe’de de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Altındağ’ın kanayan yarası Cinderesi bölgesinde ise hak sahiplerinin modern konutlarına kavuşmalarına çok az zaman kaldı.

Cinderesi bölgesinin Altındağ’ın kanayan yarası olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. ‘Söz verdiğimiz gibi’ parolasıyla çıktığımız bu yolda neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun mahcup olmadık. Çok önemli adımları çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız” dedi.

Kentsel dönüşüm alanında çok kısa sürede çok fazla yol katettiklerini söyleyen Başkan Balcı, “Altındağ’ın farklı mahallelerinde dönüşüm çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Bir bölgede yıkım gerçekleştirirken, başka bir bölgede molozları kaldırıyor, bir diğer bölgede ise yeni, modern ve tarihi dokuya uygun yapıların temellerini atıyoruz. Altındağlı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.