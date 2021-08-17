Doping Hafıza, çağdaş ve inovatif bir öğrenme deneyimi inşa ediyor

İSTANBUL (AA) - Doping Hafıza Üst Yöneticisi (CEO) Semih Hakyemez, hem akademik hem de teknolojik anlamda birçok Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirterek, "Yapay zeka destekli akıllı test paneli, oyun formatında geliştirilmiş konsept dersler, dijital ortamda kişiselleştirilmiş çalışma programı gibi sektörde ilk defa uygulanan birçok metoda sahibiz." ifadelerini kullandı.

Doping Hafıza'dan yapılan açıklamada, kurumun eğitim içerikleri ve çalışma modeli hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doping Hafıza CEO'su Semih Hakyemez, sürekli gelişen vizyoner bakış açısı ve uzman kadrosuyla, Türkiye'deki tüm öğrencileri teknolojik ve güncel eğitim araçları ile buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi.

Doping Hafıza'nın K-12 düzeyindeki öğrencilerin, tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir online eğitim şirketi olduğunu aktaran Hakyemez, şunları kaydetti:

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği üzere 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur.' Bu noktada John Dewey'nin şu önemli sözünü de hatırlatmak isterim, 'Bugünün çocuklarını, dünün yöntemleri ile eğitirsek yarınlarından çalarız.' Doping Hafıza, bu iki bakış açısının sentezinden yola çıkarak farklı bir motto kurguladı. Hedefimiz, her öğrenciye nitelikli, çağdaş ve inovatif bir öğrenme deneyimi yaşatmak.

Hem akademik hem de teknolojik anlamda birçok Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Yapay zeka destekli akıllı test paneli, oyun formatında geliştirilmiş konsept dersler, dijital ortamda kişiselleştirilmiş çalışma programı gibi sektörde ilk defa uygulanan birçok metoda sahibiz. Online eğitim alanında tüm derslerle hizmet veren tek eğitim kurumuyuz. Eski öğretim yöntemleriyle hazırlanıp sadece dijitalleşmiş içerikler hazırlamıyoruz, aksine her dersin gereksinimlerine göre o ders ve konuları en iyi öğretebileceğimiz konseptleri geliştiriyoruz."

Yeni nesil bir öğrenme deneyimi inşa etmek adına fırsat eşitliğini önemsediklerini belirten Hakyemez, en önemli amaçlarından birinin de Türkiye'nin her yerinden tüm öğrencilere erişilebilir ve kaliteli eğitim sunmak olduğunu ifade etti.

Hakyemez, yeni nesil bir öğrenme deneyimi tasarlarken teknolojik altyapıları ile yenilikçi öğrenim metotlarını harmanladıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"10 yıllık tecrübemize dayanarak eğitim sektöründe öğrencilerin ve velilerin beklentilerini karşılamak için çalışıyoruz. Hayal gücü yüksek ve yaptığı işe yenilikçi bir bakış açısı getirebilen insanlarla çalışmayı seviyoruz. Bu nedenle ekibimizde yer alan 200 kişi ve çalışmaları, bu vizyonumuzun önemli bir yansıması. Online eğitim alanında tüm derslerle hizmet veren tek eğitim kurumuyuz. Eski öğretim yöntemleriyle hazırlanıp sadece dijitalleşmiş içerikler hazırlamıyoruz. Aksine her dersin gereksinimlerine göre o ders ve konuları en iyi öğretebileceğimiz konseptleri geliştiriyoruz. Bunu yaparken hem akademik hem de teknolojik anlamda birçok Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanarak sorunsuz bir altyapı sağlıyoruz."

- YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara hazırlanan özel eğitimlerin yanı sıra ara sınıflara yönelik paketler de kurgulanıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, salgının tetiklediği dijital çağda, meslek tanımları ve yetenek yönetimi süreçleri yeniden şekilleniyor.

İş dünyasında ağırlığını hissettiren X ve Y kuşaklarına artık Z Kuşağı da eklenirken, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, oyunlaştırma gibi farklı metodolojiler, geleceğin mesleklerinde önemli bir role sahip bulunuyor.

Bu dünyanın gerektirdiği niteliklere sahip olmayanlar ise rekabet yarışının gerisinde kalıyor.

Bu noktada dikkati çeken en kritik faktör ise doğru bir kariyer planlaması yapabilmek olarak öne çıkarken, kariyer planlamasının bir önceki aşaması ise hangi alanda uzmanlaşmak istendiğine karar verilmesi olarak dikkati çekiyor.

Belirlenen yolda, en iyi eğitimleri alarak iş hayatına atılmanın sırrı ise bu süreci en doğru şekilde planlayabilmekten geçiyor.

Başarılı olmanın kendine has bir metodolojisi bulunurken, bu metodoloji çerçevesinde bilgiyi teoriden pratiğe aktararak, belirlenen amaç doğrultusunda yılmadan yol almak gerekiyor.

Başarının sırrı, doğru yöntemlerle ilerlerken, dijital çağın sunduğu teknolojik imkanları da kullanarak yeni nesil bir öğrenme kültürü inşa etmekten geçiyor.

Bu çerçevede 2011'den bu yana yeni nesil bir öğrenme kültürüne yatırım yapan Doping Hafıza, Türkiye’nin en büyük online eğitim platformu olarak öne çıkıyor.

On binlerce öğrenciye bütüncül, sistemli ve yeni nesil bir öğrenme deneyimi sunan Doping Hafıza, YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara yönelik hazırlanan özel eğitimlerin yanı sıra ara sınıflara yönelik paketler de kurguluyor.

Türkiye'de ilk kez kullanılan yapay zeka destekli akıllı test paneli, akıl haritaları, kişiselleştirilmiş çalışma programı desteği, infografikler, rehberlik videoları, velilere özel hazırlanan Gelişim Bilgilendirme Sistemi, soruları videolu çözen Çözücü uygulaması, Reflekslerle Matematik, Serüvenlerle Fen Bilimleri ve Tarih Yolculuğu gibi özel olarak oyun formatında geliştirilen inovatif eğitimler aracılığıyla öğrencilere farklı bir yol haritası sunuluyor.

Bu kapsamda 200 kişilik eğitim kadrosu ve farklı öğretim enstrümanları ile çağdaş programlar tasarlayan Doping Hafıza, başarıyı kalıcı kılmak adına 70 bini aşkın video, tamamı çözüm videolu 100 bini aşkın soru, 5 bini aşkın konsept, 20 bini aşkın görsel ve animasyon, 350 bin dakikayı aşkın içeriğe imza attı.

