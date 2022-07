Dorçe, geleceğin akıllı ve çevre dostu sürdürülebilir şehirlerini tasarlıyor

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik, volümetrik modüler çözümlerini, inşaat sürelerini kalite ve güvenlikten ödün vermeden kısaltarak geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda 2019'da İklim Değişikliği Yasası'nda yapılan düzenlemenin ardından inşaat sektörü de karbondan arınma sürecine girdi.

Dünya Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021 raporu (The Global Status Report for Buildings and Construction), inşaat sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede ve sektörün enerjiyle alakalı küresel karbon emisyonundaki oranının yüzde 38 olduğunu ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat karbon nötr politikası, döngüsel ekonominin etkisi ve dijitalleşme ile yaşanan teknolojik gelişmelerle gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü çelik prefabrik modüler yapılara evriliyor.

Ayrıca, Dorçe'nin volümetrik modüler çözümleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın kullanımı, dijital entegre akıllı zekayla tesis yönetim çözümleri, geri dönüşüm için atık yönetim politikaları ve insana değer veren, kişinin sağlık ve konfor önceliğine göre dizayn edilmiş modern yaşam alanları ve projenin tasarımdan tesis yönetimi dahil tüm hayat sürecinin Building Information Modelling (BIM) çerçevesinde yürütülmesiyle 2050 yılı net sıfır karbon emisyonu ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne hizmet etmek üzere tasarlanıyor.