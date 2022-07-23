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Dorçe, insani yardım kuruluşlarına esnek çok amaçlı konaklama çözümleri sunuyor

23.07.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dorçe toplu göç hareketleri için hafif çelik yapı sistemleriyle ideal çözüm ortağı olmayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Teknolojinin ve yenilikçi yapı malzemelerinin getirdiği avantajları AR-GE çalışmalarıyla kendi üretim sistemine entegre ederek yenilikçi çözümler geliştiren Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, zorunlu göç hareketlerinden mağdur olan son kullanıcıların hayat konforunu artıracak hızlı ve modern anahtar teslim çözümler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Dorçe'nin yeni çözümlerinden birisi, katlanır ranzalı 4 yatak kapasiteli kendi kendine yeten yaşam modülleri.

Proje kapsamında katlanabilir ranza sistemi konteynere entegre edilerek serbest kullanıma mahsus iç hacim arttı. Kontrollü fabrika ortamında üretilen modüller Demonte (Flat-Pack) olarak sahaya sevk edilerek nakliye masraflarından tasarruf ediliyor, erişilmesi zor bölgelere kolaylıkla ulaşılabilir ve çok pratik ve hızlı bir şekilde yerinde kurulabiliyor.

Kolay kurulum imkanıyla konteynerler tercihe göre bir araya getirilerek, çok katlı bir yapı haline getirilebiliyor. Diğer amaçlarla kullanılmak üzere sökülüp tekrar kurulabilen bu yapılarla çevre dostu sürdürülebilir bir çözüm sunuluyor.

Bu çözüm zorunlu göç hareketlerinde BM öncü olmak üzere tüm uluslararası insani kuruluşlar tarafından tercih ediliyor. Çerçeve anlaşması kapsamında her ay yüzlerce konteyner teslim ediliyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji, su ısıtma sistemi ve güneş paneli entegre edildiğinden dağınık bölgelerde uygun çözüm olarak öne çıkıyor.

Bu üniteler geçici kullanım maksadıyla kurulmasına rağmen modüler yapılar olduklarından dolayı bir araya getirilerek tekrar uzun yıllar boyunca yurt okul klinik olarak hizmet verebiliyor. Ünitelerin ses ve ısı yalıtım değerleri günümüzdeki yapı teknolojisinin geldiği noktada geleneksel yapı yöntemlerine kıyasla çok daha kalıcı ve çevreci teknolojilerle donatıldı.

Bahsi geçen yapıların panel kalınlığı EKSİ 60'dan 60 dereceye kadar kullanım kolaylığı sağlayarak 40 seneye varan kullanım ömrüyle farklı amaçlar için aktif olarak hizmet veriyor.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, toplu göç hareketleri için hafif çelik yapı sistemleriyle ideal çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

20 yılı aşkın süredir NATO, BM gibi kuruluşların onaylı tedarikçisi olan firma, sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesiyle Acil Konaklama Üniteleri, Deprem Konutları, Mülteci Kampları, Sınır Kampları, Sağlık Merkezleri Klinikler, Rehabilitasyon Merkezleri ve Sosyal Tesis Projelerini anahtar teslim tamamlıyor.

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