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Dorçe Prefabrik’in, ön-üretimli ağır çelik yapıları her sektöre uygun

27.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ön-üretimli ağır çelik yapılar yüksek mukavemeti sebebiyle güvenilir ve kuvvetli yağış, yangın ve deprem gibi unsurlara karşı dayanıklı

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik, ön-üretimli çelik yapılarıyla kuvvetli yağış, yangın ve deprem gibi şartlarda hayatın her alanında çözümler üretiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ön-üretimli ağır çelik yapılar, tüm tasarımının ve ön-üretiminin fabrikada yapıldığı, yapı bileşenlerinin parça veya alt montajlı olarak şantiyeye getirildiği daha sonra sahada/yerinde montajının yapıldığı modern yapılar ve eğitimden üretime, tarımdan sağlık ve savunma sanayine kadar her sektörde kullanıma uygun.

Dorçe Prefabrik, Afganistan’da NATO için çeşitli ve çoklu kullanım amacına yönelik hangar projelerini ön-üretimli ağır çelik konstrüksiyon yapı sistemi ile tamamladı. Japon ordusu için Cibuti’de tasarım ve yapım işi üstlenilen F-16 & F-35 Hangarı projesini ön-üretimli ağır çelik yapı sistemleri ile çözüme kavuşturdu. Projenin tasarım ve yapım aşamalarıyla birlikte, mühendislik ve üst yapı çalışmaları kapsamında, test ve devreye alma faaliyetleri de Dorçe Prefabrik tarafından anahtar teslim tamamlandı.

- Ön-üretimli ağır çelik yapılar genişlik ve yüksekliğin daha önemli olduğu projelerde tercih ediliyor

Ön-üretimli ağır çelik yapılar yüksek mukavemeti sebebiyle güvenilir. Kuvvetli yağış, yangın ve deprem gibi unsurlara karşı dayanıklılık gösteriyor. Ağır çelik yapıların hizmet süresi de uzun. Rahatlıkla başka yere taşınabilir veya farklı kullanım amaçları için geri dönüştürülebilir.

Depo, atölye ve hangar gibi endüstriyel yapılar, çok katlı okul ve hastaneler, elektrik santrali ve fabrika gibi ağır sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri, spor salonları, uçak hangarları, işçi yaşam kamplarında kullanılan endüstriyel alanlar (mutfak, yemekhane vb.) gibi her türlü kullanım amacına uyarlanabiliyor.

Dorçe Prefabrik, Moritanya’nın Zouerat bölgesinde Guelb II Uranyum Zenginleştirme projesi kapsamında “Hangar ve Yönetim Binalarını” yine bu sistemle tamamlayarak teslim etti. Yine Moritanya’da yer alan 8 bin 400 Kişilik Tasiast Altın Madeni projesinde endüstriyel mutfaklar & yemekhaneler, çamaşırhaneler, itfaiye istasyonlar, uçak hangarı ve endüstriyel yapılar ön-üretimli ağı çelik yapı olarak gerçekleştirildi.

Dünya’da mega ölçekli yüksek kapasiteli işçi kamplarının anahtar teslim inşaatlarını tamamlayan Dorçe Prefabrik, uzun yıllardır konusunda lider işçi kampı tedarikçisi. Bu kapsamda, işçi yaşam kamplarının temel ihtiyaçları olan endüstriyel çamaşırhane, yemekhane, gıda ve ekipman saklama depoları vb. türde yapıları da ön-üretimli ağır çelik yapılarla tamamlıyor.

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