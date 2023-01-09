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Dorsedeki kutulardan 5 milyonluk kaçak sigara çıktı

09.01.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da şüphe üzerine durdurulan tırda arama yapan polis ekipleri, dorsedeki kutular içerisinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının, haksız kazancın ve haksız rekabetin önlenmesi için kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığına devam ediyor.

Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Aksaray Yolu Caddesi kent giriş ve çıkış noktasında yaptığı yol uygulamasında Aksaray’dan Konya istikametine seyir halinde olan ve durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırda arama yapan KOM ekipleri, tırın dorsesinde yaptığı aramada koliler dolusu piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira değerinde 4 milyon 975 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirdi. “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, konu ile ilgili tırda bulunan sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonuyla kaçakçıların transfer hattı da ortaya çıktı. Konya’da ele geçirilen kaçak sigaraların diğer illere sevk edilmek üzere Konya’ya geldiği öğrenildi.

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