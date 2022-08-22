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Dört ay önce başladığı boksta Türkiye şampiyonluğuna ulaştı

22.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Ayla Fırat: "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi örnek olarak 4 ay önce spora başlayan 13 yaşındaki Ayla Fırat, Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli'den etkilenerek boksa ilgi duyan Ayla Fırat, bir süre sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor salonuna giderek boks antrenmanlarını izledi.

Boks yapmaya karar veren Ayla, milli takım antrenörü Ramazan Yavuz'un gözetiminde bu yılın nisan ayında antrenmanlara başladı. Haftada 9 idman yapan Ayla Fırat, okul dışındaki vaktini spor salonunda geçirdi.

Kısa sürede ilerleme kaydeden Ayla, 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazandı.

Milli takım kampına katılan Ayla, yine Erzurum'da gerçekleştirilen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonasında ise çeyrek finalde elendi.

Milli sporcu Ayla Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı olmak için çok çalıştığını söyledi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi izleyerek spora başladığını belirten Ayla, "Bu yıl nisan ayında antrenmanlara başladım. Antrenörüm bana 'yeteneklisin' dedi, bunun üzerine antrenmanlarda daha çok çalıştım. Antrenmanlara nisan ayında başladım, günde iki idman yaptığım oldu. Günlük 3 saati bulan sıkı antrenmanlar yaptık. Haftada 9 idman yaptım." dedi.

Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek ve yarı finalde rakiplerini elediğini anlatan Ayla Fırat, "Finalde ise 3-2'lik skorla kazandım ve Türkiye şampiyonu oldum. Şampiyonaya katılmak güzeldi, orada güzel duygular yaşadım. Türkiye şampiyonu olduğumdaki duyguları anlatamam." diye konuştu.

Ayla Fırat, Kastamonu'daki kamp eğitim merkezine çağrıldığını ardından Avrupa Şampiyonasına katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonası çeyrek finalde elimden geleni yaptım ama olmadı elendim. Kürsüye çıkamamak kötü ama gelecek yılki şampiyonaya bomba gibi hazırlanacağız. Seneye kürsüye çıkarak, gür sesle İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Çalışma azmim arttı daha çok hırslandım. Hiçbir zaman pes etmek yok. Gelecek yıl yine Türkiye ve Avrupa Şampiyonası var. Onlara sıkı hazırlanacağım. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak."

- "Ayla 2023'te inşallah Avrupa şampiyonu olacak"

Antrenör Ramazan Yavuz ise Ayla'nın yetenekli ve boksa yatkın olduğunu söyledi.

Sporcusunun fiziksel olarak yaşıtlarına göre daha güçlü ve atik olduğunu ifade eden Yavuz, "Kendisine özel antrenmanlar uyguladık ve ilk defa katıldığı şampiyona birinci olarak ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi." dedi.

Yavuz, Ayla'nın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu aktararak, "Yeni bir sporcu olmasına rağmen Avrupa şampiyonasına katıldı. Çeyrek finaldeki rakibi Ukraynalı ve Avrupa dereceleri olan bir sporcuydu. Rakibi puanla turu geçti. Biz hem mutluluk hem de hüzün yaşadık. Şampiyon olmasını istedik ama oraya katılmak da bizim için gurur. Ayla 2023'te inşallah Avrupa şampiyonu olacak." ifadelerini kullandı.

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