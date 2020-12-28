YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Dört bir yandan asfalt çalışması sürdürülüyor

Dört bir yandan asfalt çalışması sürdürülüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.12.2020 14:56 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi tarafından imara açılan bölgelerde altyapısı tamamlanan yollarda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının yanı sıra yıpranmış yollarda asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.İlçenin faklı noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hava koşullarının müsait olduğu her an yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.İlçeye kazandırılan modern yaşam alanlarına yapılan nitelikli yolların asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, diğer yandan da önceden yapılmış ancak zamanla yıpranan yollarda asfalt çalışması aralıksız sürdürülüyor.

Dört bir yandan asfalt çalışması sürdürülüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından imara açılan bölgelerde altyapısı tamamlanan yollarda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının yanı sıra yıpranmış yollarda asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
İlçenin faklı noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hava koşullarının müsait olduğu her an yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
İlçeye kazandırılan modern yaşam alanlarına yapılan nitelikli yolların asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, diğer yandan da önceden yapılmış ancak zamanla yıpranan yollarda asfalt çalışması aralıksız sürdürülüyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de eşlik ediyor.
“Altyapısı bitmiş tüm bölgede asfalt çalışmalarına devam ediyoruz”
Amaçlarının nitelikli ve modern yollar oluşturmak olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hava koşullarının uygun olduğu her anı en verimli şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. İlçenin birçok noktasında eş zamanlı çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi altyapısı bitmiş şehrin her noktasındaki asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Hava koşullarının müsait olduğu her an yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hava koşulları müsait olduğu sürece, altyapısı tamamlanmış tüm bölgede 3 ayrı ekip tarafından asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yama çalışmalarımız zaten mahalle bazında devam ediyor. Özellikle şehrin yeni imara açılan noktalarındaki sanayi bölgesi olabilir, konut alanı olabilir, tamamındaki asfalt çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dört bir yandan asfalt çalışması sürdürülüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Serap Eczanesi
Sehitkamil
Şeyda Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.