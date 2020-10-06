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Dört farklı ilde yankesicilik yapan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Dört farklı ilde yankesicilik yapan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Siirt'te yankesicilik olaylarına karışan ve 11 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yapılan ihbar üzerine kent merkezinde yardım etmek bahanesiyle yaklaştığı bir kişinin 600 lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda ekipler olayın şüphelisi olarak A.E'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yakalanan zanlının Malatya, Adıyaman ve Siirt'te de yankesicilik olaylarına karıştığı ve 11 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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