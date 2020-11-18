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Dört günde 515 adres karantinaya alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günde 515 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 13 Kasım’da 128, 14 Kasım’da 139, 15 Kasım’da 139, 16 Kasım’da 109 adres karantina altına alındı.

Dört günde 515 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günde 515 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 13 Kasım’da 128, 14 Kasım’da 139, 15 Kasım’da 139, 16 Kasım’da 109 adres karantina altına alındı. Toplam 515 adresin karantinaya alındığı Adıyaman, Hayat Eve Sığar Uygulamasında ise kırmızıya büründü.

Dört günde 515 adres karantinaya alındı

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