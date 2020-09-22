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Dört gündür her yerde aranıyor

AYDIN HABERLERİ  | 22.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde dört gün önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Ömer Kuru (49) her yerde aranıyor.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi’nde çalıştığı öğrenilen Ömer Kuru, Dağkarağaç Mahallesi’ndeki ailesinin yanına ziyarete geldi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde dört gün önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Ömer Kuru (49) her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi’nde çalıştığı öğrenilen Ömer Kuru, Dağkarağaç Mahallesi’ndeki ailesinin yanına ziyarete geldi. Dört gün önce evden ayrılan Kuru, eve dönmeyince ailesi Jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri Kuru’yu bulmak için arama çalışması başlattı. Kuru’nun psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilirken, bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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