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  4. Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu

Dört katlı binada çıkan yangın korkuttu

MANİSA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah 07.00 sıralarında zemin artı 4 katlı bir binanın 3.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah 07.00 sıralarında zemin artı 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında evin diğer odalarında bulunan aile bireyleri yangın ve dumandan etkilenmeden daireyi terk ederken, daire kullanılamaz hale geldi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Osman Akça Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında Ünsal Özhan’a ait dairede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Zemin artı 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Yangın esnasında evin diğer odalarında bulunan aile bireyleri yangın ve dumandan zarar görmeden evi terk etti. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeyi bildirdi. Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Sabah saat 07.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili polis soruşturmayı sürüyor.

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İmsak
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Sabah
08:21
Öğle
13:19
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Sözeri Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
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