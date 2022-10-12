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Dört mevsim lastik testinde Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 başarısı

12.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Auto Bild'in test sonuçlarına göre, yağışlı hava koşullarının tümünde Vector 4Seasons Gen-3 sürücülere "etkileyici performans" sunuyor

İSTANBUL (AA) - Alman otomotiv dergisi Auto Bild'in küçük otomobiller için 151 ürünü kapsamlı incelemeye aldığı dört mevsim lastik testinde, birinciliği Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 modeli kazandı.

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, ürün yalnızca performansıyla değil, verimliliği ve sürdürülebilir özellikleriyle de testi birincilikle tamamladı.

29 Eylül tarihli (39-2022)1 sayıda yayınlanan otomobil testi, Volkswagen Polo üzerinde 195/55R16 lastiklerle gerçekleştirildi. Vector 4Seasons Gen-3 testin açık ara kazananı olurken, aynı zamanda testin sonunda "örnek" ürün unvanına layık görülen iki lastikten biri oldu. Goodyear ayrıca Vector 4Seasons Gen-3 ile bu yıl üst üste üçüncü kez zirvede kendine yer buldu.

2 Vector 4Seasons Gen-3 kuru zeminde yol tutuş puanıyla öne çıkarken bu kategoride Dunlop'un Dört Mevsim Spor lastiğiyle birlikte en yüksek puanı elde eden iki üründen biri oldu. Diğer kategorilerde, testin gerçekleştirildiği ıslak, kuru ve karlı koşulların her birinde Vector 4Seasons Gen-3, çekiş, frenleme ve yol tutuş performansıyla dikkati çekti.

Testin sonuçlarına göre, yağışlı hava koşullarının tümünde Vector 4Seasons Gen-3 sürücülere "etkileyici performans" sunuyor. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, "Yeşil lastik 2022" unvanının da sahibi oldu.

Performans testini kazanmakla kalmayan Vector 4Seasons Gen-3, aynı zamanda Auto Bild'in test uzmanlarına göre sürücülere olağanüstü kilometre performansı ve düşük aşınma oranının yanı sıra düşük ağırlık ve testteki rakiplerine kıyasla daha sessiz bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, hem çeşitli koşullarda yeterli performans gösteren hem de en yüksek verimliliğe sahip bir lastik olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda Auto Bild, Goodyear'ın "sürüş dinamikleri açısından yüksek performans ile çevre dostu özelliklerin bir arada olabileceğini" kanıtlayan bir marka olduğunun altını çiziyor.

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