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Dortmund'dan İlkay Gündoğan için asker selamı açıklaması

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund yöneticisi Watze, İlkay Gündoğan'ın milli futbolcularımızın asker selamı fotoğrafını beğenip, sonrasında beğenisini geri alması hakkında konuştu.

Borussia Dortmund yöneticisi Joachim Watzke, Cenk Tosun'un sosyal medyadan yaptığı asker selamı olan gol sevincini önce beğenen ardından beğenisini geri çeken İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu.

"İLKAY MİLLİYETÇİ EĞİLİMLERİ OLAN BİR ÇOCUK DEĞİL"

İlkay Gündoğan'ı iyi tanıyorum. Milliyetçi eğilimleri olan bir insan değil. Buna inanıyorum. Cenk Tosun, İlkay Gündoğan'ın yakın arkadaşı. İngiltere'de bir süre birlikte yaşadılar. Ben İlkay'a inanıyorum. Kaldı ki, beğeniyi geri aldı. Türk hükümetinin zannediyorum ki, bu durum hoşuna gitmedi.

"SOSYAL MEDYA BAZEN SORUN KAYNAĞI OLABİLİYOR"

Sosyal medya aslında futbolda zaman zaman sorun kaynağı haline geliyor. Tüm gün instagram hesaplarına bakarsınız. Hoşlanırsınız ve bazen beğendiğiniz paylaşımın politik sonuçlar doğuracağını düşünemezsiniz. İlkay'ın da durumu bu. O fotoğrafı gol sevinci olarak gördüğüne inanıyorum ve nihayetinde sonrasında beğenisini kaldırdı.

Cenk Tosun'un paylaşımını önce beğenen, sonra da beğenisini geri alan İlkay Gündoğan, bu hareketiyle ilgili, "Politik olacağını düşündüğüm için hemen beğeniyi geri çektim. İnanın ki geçen senenin ardından yapmak isteyeceğim tek şey politik bir açıklama yapmak" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund ilkay gündoğan Joachim Watzke cenk tosun

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