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Dörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldı

İHA İHA
21.03.2024 10:58
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Depremin vurduğu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Dörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldı

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde inşa edilen Minibüs Garajı’nın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Lütfü Savaş’ın katılımıyla açılışı gerçekleşen 108 araç kapasiteli garajda şehir içi minibüs yazıhaneleri bulunacak ve şehir içi trafik akışına önemli ölçüde katkı sağlanmış olacak.

Hatay’ın her noktasına eşit hizmet ederek sosyal bir belediyecilik anlayışı içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Savaş, belediye başkanlığı döneminde her mahalleye onlarca kez gittiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Her ne kadar ben ilimizdeki her mahalleye onlarca kez gitsem de, bu mahallelerimizin ihtiyaçlarını, eksiklerini o ilçe ve mahallenin yerel yöneticileri kadar iyi bilmem mümkün değil. Bu yüzden biz çalışmalarımızı yaparken danışma kültürüne, istişareye ve işbirliğine çok önem veriyoruz. İlçe yöneticilerimizle, muhtarlarımızla dayanışma içerisinde ihtiyaca ve eksiklere göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu da vatandaşlarımızda karşılığını buluyor ve bizi sevip, bize güveniyorlar. Bu kutsal yolda sizin desteğiniz beni çok mutlu etti. Biliyorum ki içimdeki güç ve gayret sizden gelen sevgiyle besleniyor. Biz de kardeşlik ve barış içinde yaşadığımız Hatay topraklarında ayırt etmeden bütün kalplere dokunuyoruz. Çünkü Dörtyol, Erzin bizim canımız, Hatay bizim canımız” dedi.
Başkan Savaş, açılışın ardından vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

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