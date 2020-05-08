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Dörtyol’da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

HATAY HABERLERİ  | 08.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyete geçecek olan kuaförler, berber ile güzellik merkezleri Dörtyol Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek hijyen hale getirilmeye başlandı.Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin; "Açılacak olan işyerlerinin hizmet vermeden önce Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını başlattı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.
Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyete geçecek olan kuaförler, berber ile güzellik merkezleri Dörtyol Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek hijyen hale getirilmeye başlandı.
Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin; "Açılacak olan işyerlerinin hizmet vermeden önce Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını başlattı. Çalışmalarımız ilçedeki tüm kuaför ve berber salonlarını kapsamaktadır. Bakanlığımızın bu konudaki genelgesi hakkında berber ve kuaförlerimize bilgilendirmede bulunarak personelleri ve müşterileri için ihtiyaç duydukları miktarda maske verilecek. Ayrıca tek kullanımlık ürünler kullanmalarının zorunlu olduğunu, her müşteriden sonra alet ve ekipmanlarını dezenfekte etmeleri gerektiğini, gün sonunda ise belediyemize müracaat ederek genel dezenfeksiyon yaptırmaları gerektiğini hatırlattık" dedi.

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Sabah
05:28
Öğle
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İkindi
16:23
Akşam
19:36
Yatsı
21:01

Hatay Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Akyol Eczanesi
Antakya
Fatıh Eczanesi
Antakya
Muna Eczanesi
Antakya
Sendioğlu Eczanesi
Antakya
Tuna Eczanesi
Iskenderun
Ümıt Eczanesi
Iskenderun
Yazar Eczanesi
Iskenderun
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