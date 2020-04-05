YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Dörtyol’da korona virüs kararlarına uymayan 36 kişiye ve iş yerine idari para cezası

Dörtyol’da korona virüs kararlarına uymayan 36 kişiye ve iş yerine idari para cezası

HATAY HABERLERİ  | 05.04.2020 20:17 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.Korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; kapalı olması gereken işyerinde kumar oynamak suçundan işletme sahibine ve 10 kişiye 3 bin 150’şer lira, 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına muhalefeti suçundan 4 kişiye ve 65 yaş üstü 1 kişiye 3 bin 150’şer lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye kişi başı 392’şer lira, toplu taşıma aracı içerisinde maske takmamak suçundan 7 kişiye 392’şer lira, Toplu taşıma aracında yüzde 50 den fazla yolcu bulundurmaktan 9 sürücüye kişi başı 392’şer lira olmak üzere 36 kişiye ve işletme sahiplerine toplamda 70 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; kapalı olması gereken işyerinde kumar oynamak suçundan işletme sahibine ve 10 kişiye 3 bin 150’şer lira, 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına muhalefeti suçundan 4 kişiye ve 65 yaş üstü 1 kişiye 3 bin 150’şer lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye kişi başı 392’şer lira, toplu taşıma aracı içerisinde maske takmamak suçundan 7 kişiye 392’şer lira, Toplu taşıma aracında yüzde 50 den fazla yolcu bulundurmaktan 9 sürücüye kişi başı 392’şer lira olmak üzere 36 kişiye ve işletme sahiplerine toplamda 70 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Başkan Aydın’dan sosyal dayanışma çağrısı

Başkan Aydın’dan sosyal dayanışma çağrısı

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Hatay Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:07
Yatsı
20:23

Hatay Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Cem Eczanesi
Antakya
Hakan Eczanesi
Antakya
Kamıl Eczanesi
Antakya
Muna Eczanesi
Antakya
Betül Eczanesi
Iskenderun
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Emek Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İskenderun Teknik Üniversitesinden sağlık çalışanlarına özel maske üretimi

İskenderun Teknik Üniversitesinden sağlık çalışanlarına özel maske üretimi

Başkan Eryılmaz’dan Nehir hakkında suç duyurusu

Başkan Eryılmaz’dan Nehir hakkında suç duyurusu

Türk Askerinin Kırıkhan'a Gelişinin 75'nci Yıl Dönümü Etkinlikleri

Türk Askerinin Kırıkhan'a Gelişinin 75'nci Yıl Dönümü Etkinlikleri

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belen geçidinde freni patlayan hurda yüklü kamyon dehşet saçtı

Belen geçidinde freni patlayan hurda yüklü kamyon dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.