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Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 29.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli şahıs polis baskını ile gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekipleri, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde bulunan bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli şahıs polis baskını ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekipleri, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde bulunan bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri evde yaptıkları aramada, 12 kök Hint keneviri bitkisi, 36,70 gram esrar, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili ev sahibi M.G. gözaltına alındı.

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