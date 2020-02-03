Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

ESKİŞEHİR (AA) - Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün avukatı Pınar Turhanoğlu, müvekkilinin, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Turhanoğlu, Eskişehir'deki ofisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dorukhan Toköz'ün eski kız arkadaşıyla yaklaşık 7 ay önce arkadaş ortamında tanıştırıldığını bildirdi.

Bir süre sonra Dorukhan Toköz'ün, yaşı, eğitim durumu, geçmiş yaşantısı ile ilgili gerçek dışı bilgiler verdiğini fark ettiği bu kişiyle görüşmek istemediğini belirttiğini öne süren Turhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra bu şahıs, müvekkilimizi sözlü, yazılı ve fiziksel olarak sürekli rahatsız etmeye başlamıştır. Hatta bu şahıs tarafından uzaklaştırma kararı alındığını iddia ettiği tarihte, müvekkilimizin konutuna zorla girmeye çalıştığına ve bu konuda güvenlik görevlileri ile tartışma yaşadığına ilişkin polis tutanağı mevcuttur. Bu kişi defalarca Dorukhan Toköz'ü telefonla aramış ve mesajlar atmıştır. Ayrıca sosyal medyadan da sürekli mesaj atması sebebiyle hesabını engelleyen Dorukhan Toköz'e, bu kez de farklı hesaplardan mesaj atmaya başlamıştır."