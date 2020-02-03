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Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı milli futbolcunun avukatı Pınar Turhanoğlu: - "Dorukhan Toköz olayın asıl mağdurudur. Bu şahsın sürekli takibi sonrası yargıya güvenmiş, şikayetçi olmuş, uzaklaştırma talep etmiş buna karşın kamuoyuna tehdit ettiği iddiası yansıtılmıştır"

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

ESKİŞEHİR (AA) - Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün avukatı Pınar Turhanoğlu, müvekkilinin, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Turhanoğlu, Eskişehir'deki ofisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dorukhan Toköz'ün eski kız arkadaşıyla yaklaşık 7 ay önce arkadaş ortamında tanıştırıldığını bildirdi.

Bir süre sonra Dorukhan Toköz'ün, yaşı, eğitim durumu, geçmiş yaşantısı ile ilgili gerçek dışı bilgiler verdiğini fark ettiği bu kişiyle görüşmek istemediğini belirttiğini öne süren Turhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra bu şahıs, müvekkilimizi sözlü, yazılı ve fiziksel olarak sürekli rahatsız etmeye başlamıştır. Hatta bu şahıs tarafından uzaklaştırma kararı alındığını iddia ettiği tarihte, müvekkilimizin konutuna zorla girmeye çalıştığına ve bu konuda güvenlik görevlileri ile tartışma yaşadığına ilişkin polis tutanağı mevcuttur. Bu kişi defalarca Dorukhan Toköz'ü telefonla aramış ve mesajlar atmıştır. Ayrıca sosyal medyadan da sürekli mesaj atması sebebiyle hesabını engelleyen Dorukhan Toköz'e, bu kez de farklı hesaplardan mesaj atmaya başlamıştır."

Turhanoğlu, Dorukhan Toköz'ün evinin ve spor tesislerinin önünde sürekli bekleyen genç kadının son olarak futbolcunun aracını yumrukladığını ileri sürdü.

Beşiktaşlı futbolcunun, bu olayların ardından suç duyurusunda bulunarak uzaklaştırma kararı talep ettiğini aktaran Turhanoğlu, "Olayın yargıya intikal etmesi sonrası bu zorlayıcı davranışların sona ereceğini düşünen müvekkilimiz, bu kez de bu kişinin basına sunduğu tehdit iddiası ile karşılaşmıştır. Dorukhan Toköz bu şahsı tehdit etmemiştir. Tam aksine kendisinin rahatsız edildiğine dair emniyet müdürlüğüne yaptığı şikayeti ve resmi ifadesi bulunmaktadır." diye konuştu.

Avukat Pınar Turhanoğlu, Dorukhan Toköz'ün şikayetinin, ilişkin güvenlik görevlilerinin beyanları, polis tutanakları ve oturduğu sitenin güvenlik kayıtları ile desteklendiğini belirtti.

Milli futbolcunun, söz konusu kişinin kendisiyle iletişim kurmasının önlenmesini de talep ettiğine değinen Turhanoğlu, şunları kaydetti:

"Dorukhan Toköz, bu şahsın tek taraflı beyanı sonrası alındığı düşünülen ve tarafımıza tebliğ edilmediği için gerçekliğini bilemediğimiz tedbir kararı iddiasının kamuoyuna bu şekilde yanlı yansıtılmasından dolayı son derece üzgündür. Dorukhan Toköz olayın asıl mağdurudur. Bu şahsın sürekli takibi sonrası yargıya güvenmiş, şikayetçi olmuş, uzaklaştırma talep etmiş buna karşın kamuoyuna tehdit ettiği iddiası yansıtılmıştır."

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