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  4. DOSAB sanayicileri Bursaspor'a destek için 10 bin forma aldı

DOSAB sanayicileri Bursaspor'a destek için 10 bin forma aldı

BURSA HABERLERİ  | 17.01.2020 20:05 | Son Güncelleme

DOSAB sanayicileri Bursaspor'a destek için 10 bin forma aldı

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) sanayicileri, Bursaspor'a destek için 10 bin forma satın aldı.

DOSAB'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan ve toplam 21,6 milyon lira hedef konulan "Yeniden Büyük Bursaspor" kampanyasına ilk etapta DOSAB sanayicileri tarafından 1 milyon lira değerinde 10 bin adet forma ile katılım sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy, loca ve kombine kampanyasından forma satışına Bursaspor'a destek için bugüne kadar daima en ön sıralarda olduklarını belirtti.

Başlatılan bu kampanyayla elde edilen kaynakla, ara transfer döneminde kadronun güçlenip hedef olan Süper Lig'e tekrar çıkılmayı umut ettiklerini anlatan Özsoy, şunları kaydetti:

"Bursaspor'un ve Bursa'nın yeri her zaman bir üst ligdir. Takımımızı ve şehrimizi layık olduğu yere taşımak için DOSAB'lı sanayiciler olarak yine en ön saflarda katkı koyuyoruz. Açılan kampanya hesaplarına, bizlerin çağrısı ile sanayicilerimizin ilk etaptaki katkısı 1 milyon lirayı aştı. DOSAB yönetimi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu rakam önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir.
Bu vesileyle Bursa'ya gönül veren tüm iş insanlarımızı ve büyük Bursaspor taraftarımızı kampanyaya katılarak takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursaspor Destek DOSAB

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