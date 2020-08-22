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DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Mutlu ve gururluyuz

BURSA HABERLERİ  | 22.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi ile ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Sanayicinin en büyük tüketim kaynaklarından birisi enerji.

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Mutlu ve gururluyuz

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi ile ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Sanayicinin en büyük tüketim kaynaklarından birisi enerji. Bu anlamda hem bir Türk vatandaşı olarak, hem de bir sanayici olarak yaşanan gelişmeden dolayı çok mutluyuz" dedi.
Türkiye’nin cari açığında en önemli kalem olan enerji ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Fatih Sondaj Gemisi’nin 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesi ülke adına gurur verici bir haber. Sanayicinin en büyük tüketim kaynaklarından birisi enerji. Bu anlamda hem bir Türk vatandaşı olarak, hem de bir sanayici olarak yaşanan gelişmeden dolayı çok mutluyuz. Atılan adımı önemsiyor ve yeni keşiflerin umudunu taşıyoruz" dedi.
Hedef 2023’te kullanıma sunmak
Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfi olan, Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, kuyudan elde edilen verilerin, aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedef 2023 yılında Karadeniz gazını ülkemizin kullanımına sunmak.

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