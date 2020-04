DOSABSİAD sosyal yardımlarla Türkiye’ye örnek oluyor

Ramazanda yüzler DOSABSİAD ile gülüyor

DOSABSİAD, Bursa Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hazırladığı erzak paketlerini Ramazan Ayı öncesinde teslim etti. Son olarak DOSAB ve DOSABSİAD iş birliğiyle dar gelirli ailelerin Ramazan ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan 5 bin koli Bursa’nın çeşitli yerlerine ulaştırıldı. Sağlık çalışanlarını da unutmayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu, BTSO iş birliğiyle Bursa’nın 16 noktasında konaklayan sağlık çalışanlarının sahur ve iftarlık gıda ihtiyaçlarını da karşılayarak sosyal yardımlar konusunda herkesin takdirini kazanmayı başardı.

DOSAB ve DOSABSİAD can dostlara umut oluyor

DOSAB ve DOSABSİAD 11 yıldır her ay yaptığı düzenli yardımlarla sokak hayvanlarının umudu olmaya devam ederken DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel yaptığı açıklamada şunları söyledi, “ DOSAB ve DOSABSİAD olarak yıllardır sokak hayvanlarına yaptığımız düzenli yardımlarla onların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Son olarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’ne düzenlediğimiz ziyaretle mama desteğinde bulunmaya devam ettik. Tüm sivil toplum kuruluşları ve iş insanları derneklerine can dostlarımıza destek çağrımızı yineledik. Aynı zamanda vatandaşlarımızın şu an daha duyarlı olması bizleri oldukça sevindiriyor. Sokak hayvanlarımız sahipsiz kalmasın. Gerek barınaklardaki hayvanlarımız gerekse sokakta yaşayan tüm hayvanlarımıza gereken desteği sağlamalıyız. DOSAB ve DOSABSİAD olarak yıllardır sahipsiz hayvanlarımıza sahip çıkarak destek olduk, olmaya da devam edeceğiz.”