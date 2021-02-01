Döşemealtı, 21 kadın kooperatifini bir araya getirdi

Döşemealtı Belediyesi kurduğu kooperatifle 21 kadın kooperatifini bir araya getirdi. Kooperatif, kadınların ürettiği malzemeleri peşin para ile satın alacak ve açacağı kooperatif satış ofislerinde bu ürünleri satacak.

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan ve Başkanlığını Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç’in üstlendiği SS Termessos Üretim Kooperatifi, bir araya getirdiği 21 kadın kooperatifi ile işbirliği yaptı. Buna göre kadınların üretimlerini peşin olarak satın alacak bu kooperatif, ürünleri de pazarlayacak. Böylece yıllardır üreten ancak ürettiğini satamayan kadın, hem pazar bulacak, hem de erkek şiddetine karşı ekonomik özgürlük kazanacak.

Geri dönüşüm sağlanacak

Projenin önemine dikkat çeken Başkan Genç, “Bizim kadınımız üretiyor. Bizde bu üretimleri kurslarla desteklemeye çalışıyoruz. Ancak tıkanan nokta satışı ile ilgili, aile ekonomisine dönüşü ile ilgili. Döşemealtı Belediyesi olarak biz bu girişimin sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilgili üretilen ürünler Döşemealtı’nda ya da bir başka ilçede bu önemli değil geri dönüşünü sağlamak zorundayız. Ben bu nitelikli ekibin bunun üstesinden geleceğine eminim. Kadının ekonomik özgürlüğü çok değerli” dedi.