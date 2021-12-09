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Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e "azmettirme" suçundan hapis cezası

09.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e "azmettirme" suçundan hapis cezası

Antalya'da, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçuna azmettirmekten 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Turgay Genç, A.A, H.A, Z.S. ve S.Ö. katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.D.D, bir süre önce hayatını kaybeden müşteki F.E'nin eski erkek arkadaşı olduğunu söyledi.

F.E'nin olay günü borcunu vermek için kendisini çağırdığını anlatan tanık, "Gittiğimiz yer sanık Turgay Genç'e ait evin olduğu bölgeymiş. Bana hiç bir şey söylemedi. Biz orada beklerken diğer araç geldi ve araçtan 4 kişi indi. F.E. o kişilere doğru yürüdü. Ne konuştuklarını ayrıntılı bir şekilde duymadım. Sadece karşı tarafın 'gideceğiz' şeklinde bir söylemde bulunduğunu duydum. Bir yere gittik ve orada mağdur araçtan inip bir yere girdi." dedi.

Tanık, F.E'nin orada Genç ile görüştüğünü söylediğini öne sürdü.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Genç ile müşteki arasında daha önce anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

Müştekinin yanında kız arkadaşı varken Genç'e mesaj atarak Döşemealtı ilçesi hudutlarında bulunacağını ve kendisiyle konuşmak istediğini ilettiği kaydedilen mütalaada, sanıklar A.A, H.A, Z.S. ve S.Ö'nin tehdidiyle F.E'nin, sanıkların içinde bulunduğu aracı takip ederek sanık Turgay Genç'in bulunduğu Döşemealtı Belediye Spor Kulübüne gittiği bildirildi.

Mütalaada, müştekinin Genç ile burada bir müddet konuştuktan sonra ayrıldığı ifade edildi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar A.A, H.A, Z.S. ve S.Ö'ye "cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Genç ise bu suçu azmettirmekten 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların cezalarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

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