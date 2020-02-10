Döşemealtı Belediyesi, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri unutmadı

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 24 Ocak’ta meydana gelen merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 41 kişinin anısı için 21 adet turunç, 20 tane de zeytin ağacı dikti.

Depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olurken, Döşemealtı Belediyesi de depremzedeler için ilk olarak gıda yardım kampanyası başlattı. İlçe genelinde toplanan yardımlar Elazığ’a ulaştırılırken, Nebiler-Yalınlı Parkı’nda depremde hayatını kaybedenler anısına bir de hatıra ormanı oluşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından depremde vefat eden her bir vatandaşın anısını yaşatmak için fidan dikildi. Depremde hayatını kaybeden 41 kişi için 20 zeytin 21 turunç ağacı toprakla buluşturuldu.

Depremin ülkemizin bir gerçeği olduğuna vurgu yapan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Depremden hemen sonra ilçe halkımızın da katılımıyla gıda kampanyası başlattık ve toplanan gıdalar deprem bölgesinde ki ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapabilseydik. Ama ne yazık ki yaşananları canımız yanarak takip edebildik. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısına ortak olabilmek adına her vatandaşımızın anısına birer zeytin ve turunç ağacı dikmeye karar verdik. Hayatını kaybedenlerin isimleri Döşemealtı’nda yaşayacak" dedi.

