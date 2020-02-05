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Döşemealtı Belediyesi, ürettikleri enerjiden 1 milyon 179 bin lira gelir elde etti

ANTALYA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Antalya’da ilk kez kapalı pazaryerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, son 2 yılda 1 milyon 757 bin kwh elektrik üretti.

Döşemealtı Belediyesi, ürettikleri enerjiden 1 milyon 179 bin lira gelir elde etti

Antalya’da ilk kez kapalı pazaryerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, son 2 yılda 1 milyon 757 bin kwh elektrik üretti. Üretilen enerjiden toplamda 1 milyon 179 bin lira gelir elde edildi.
Antalya’da ilk kez çatı üzeri güneş enerji sistemini hayata geçiren Döşemealtı Belediyesi, 3.5 milyon liralık yatırımla Bahçeyaka Mahallesi’ndeki pazar yerinin çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldi. Döşemealtı Belediyesi, son 2 yılda 1 milyon 757 bin kwh elektrik üretirken, 2019 yılı içerisinde üretilen elektrik miktarı ise 833 bin kwh oldu. Üretilen enerjiden toplamda 1 milyon 179 bin lira gelir elde edildi.

Belediye tesislerinde kullanılıyor
2017 Yılının son çeyreğinde hizmet vermeye başlayan güneş enerji sisteminden elde edilen elektrik, belediye tesisleri, hizmet binaları, pazaryerleri, park aydınlatmaları ile park sondajlarında kullanılıyor. Aktif 197 abonesi bulunan Döşemealtı Belediyesi kendi elektriğini üreterek elektrik tüketiminden de önemli oranda tasarruf sağlıyor.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlar yapan Döşemealtı Belediyesi, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında, GES Projesi yıllık 38 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapıyor.

“Çevreci enerji üretiyoruz”
Bahçeyaka Mahallesinde ki Kapalı Pazaryeri çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde çevreye zarar vermeden yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerinin altını çizen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Belediyemiz hizmet binalarının ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiğimiz 760 kwh kurulu güce sahip santralde çevreci enerji üretiyoruz. Uyguladığımız çatı üzeri güneş enerji sistemi kısa sürede kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre de model olmaya başlaması projemizin ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir" dedi.

Döşemealtı Belediyesi, ürettikleri enerjiden 1 milyon 179 bin lira gelir elde etti

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