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Döşemealtı Belediyesi’nde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bilgilendirme toplantısı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Döşemealtı Belediyesi’nde “TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme” konulu eğitim programı düzenledi.Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkik Görevlisi ve Uzman Eğitimci Sevgi Ölgün Kocabaş tarafından Belediye Meclis salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı.Uzman Eğitimci Sevgi Ölgün Kocabaş, eğitimde kalite tanımları, kalite güvence sistemleri ve gelişimi, ISO 9000 ve yararları, kalite yönetim ilkeleri, ISO 9001 2015 standardı ve getirdiği değişiklikler, ISO 9001 2015 standardının temel maddeleri ve detay maddelerinin açıklanması ve ISO 9001 2015 standardı dokümantasyonu hakkında bilgi verildi.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç kalite standartlarını yükseltmek, verimliliği arttırmak ve bu gelişimi sürekli hale getirmek için ilgili kurumlarla işbirliklerini önemsediklerini söyledi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Döşemealtı Belediyesi’nde “TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme” konulu eğitim programı düzenledi.
Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkik Görevlisi ve Uzman Eğitimci Sevgi Ölgün Kocabaş tarafından Belediye Meclis salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı.
Uzman Eğitimci Sevgi Ölgün Kocabaş, eğitimde kalite tanımları, kalite güvence sistemleri ve gelişimi, ISO 9000 ve yararları, kalite yönetim ilkeleri, ISO 9001 2015 standardı ve getirdiği değişiklikler, ISO 9001 2015 standardının temel maddeleri ve detay maddelerinin açıklanması ve ISO 9001 2015 standardı dokümantasyonu hakkında bilgi verildi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç kalite standartlarını yükseltmek, verimliliği arttırmak ve bu gelişimi sürekli hale getirmek için ilgili kurumlarla işbirliklerini önemsediklerini söyledi.

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