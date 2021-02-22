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Döşemealtı Belediyesinden Yeşilbayır’a parke ve yol çalışması

22.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesinde kilitli parke ve kaldırım çalışmasına başladı.Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kilitli parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesinde kilitli parke ve kaldırım çalışmasına başladı.
Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kilitli parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle ara verilen yolların yapımı için 2 ay önce start veren ve çift vardiya çalışan ekipler, 4 günde ortalama bin metrekare parke yol döşemesi yaptı. Altınkale, Yalınlı, Yeniköy, Çıplaklı Mahallelerinde ve bir çok farklı noktada yeni parke yol, kaldırım çalışmalarını sürdüren ekipler şimdi de Yeşilbayır Mahallesinde yeni kilitli parke yol, kaldırım çalışmalarına başladı. Yeşilbayır Mezarlığı’nın bulunduğu cadde başta olmak üzere bölgede 11 ayrı sokakta serme sıkıştırma işlemi tamamlandı. 11 sokakta, 19 bin metrekare parke yol yapılırken yine 5 bin metretül limon bordür döşenerek kaldırım çalışmaları yapıldı.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, pandemi çalışmaları nedeniyle ara verdikleri yeni yol ve kilitli parke yol-kaldırım çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Korona virüs pandemisi nedeniyle önce vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek acil belediye ihtiyaçları dışındaki alanlardaki personelimizi maske ve dezenfektan dağıtımı ile tüm ilçe genelinde yaptığımız dezenfekte işlerinde görevlendirmiştik. Kontrollü sosyal hayat döneminde ise vatandaşlarımızın en büyük ihtiyaçlarından olan yeni yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdik” dedi.
"İlçemizi yeniden inşa ediyoruz"
Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü, “Son nüfus sayımlarında da görüldüğü gibi ilçemiz en fazla göç alan bölge oldu. Hızlı büyüme ve planlı çalışmalarımız ile modern bir kent oluşturduğumuz Döşemealtı’nda son dönemde inşaat çalışmaları da hız kazandı. Vatandaşlarımızın yeni yerleşimlerle birlikte artan yol ihtiyaçlarını karşılamak için hummalı bir çalışma sezonu içerisine girdik. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz kilitli parke taşı ve bordürlerle ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında çalışma yapıyoruz. 4 farklı mahallede onlarca kişilik ekiplerimiz hem yeni yolar açıyor, hem mevcut yollardaki bakım onarımları yapıyor. Ayrıca parke yol ve kaldırım çalışmalarıyla ilçemize adeta yeniden inşa ediyoruz”

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