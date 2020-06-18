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Döşemealtı Devlet Hastanesinde inşaat ihalesi aşaması

ANTALYA HABERLERİ  | 18.06.2020 15:07 | Son Güncelleme

Döşemealtı ilçesi, Çıplaklı Mahallesi’nde 29 bin 758 metrekarelik arazi üzerine 100 yataklı olarak planlanan devlet hastanesinde inşaat ihalesi aşamasına gelindi.2018 yılında proje ihalesi yapılan ve çizimi tamamlanan hastanenin inşaat ihalesi, Temmuz ayında yapılacak.

Döşemealtı Devlet Hastanesinde inşaat ihalesi aşaması

Döşemealtı ilçesi, Çıplaklı Mahallesi’nde 29 bin 758 metrekarelik arazi üzerine 100 yataklı olarak planlanan devlet hastanesinde inşaat ihalesi aşamasına gelindi.
2018 yılında proje ihalesi yapılan ve çizimi tamamlanan hastanenin inşaat ihalesi, Temmuz ayında yapılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Hastane tamamlandığında her geçen gün hızla gelişen ve nüfus artışının gözlendiği güzide ilçelerimizden biri olan Döşemealtı, modern, ulaşılabilir ve nitelikli bir sağlık kurumuna sahip olacak. Diğer sağlık yatırmlarımız da Antalya ilimizde hızla devam ediyor. Döşemealtı ve çevresine hizmet vermek üzere planlanan ve ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan hastane 100 hasta yataklı olarak planlandı. 33 çift yataklı oda, 34 tek yataklı oda, 24 yoğun bakım yatağı (erişkin 12, yenidoğan 12 adet) planlanan hastanede ayrıca 5 hemodiyaliz yatağı, 4 palyatif yatağı, 2 mahkum yatağı ile toplam 135 yatakla hizmet verecek. İnşaa edilecek olan hastane 34 bin 300,41 metrejarelik kapalı alana sahip olacaktır. 1 lokal ameliyathane ile toplam 4 ameliyathane, 40 poliklinik odası, 5 diş üniti, 5 röntgen cihazı, 3 ultrason, 1 MR ile hizmet vermesi planlandı" dedi.
Hastanede 10 adedi engelli olmak üzere, 105 adet açık ve 197 adet kapalı, toplam 302 araçlık 9 bin 920 metrekarelik otopark yer alacak.

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