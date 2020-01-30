YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Döşemealtı halkı yardım kampanyasına tam destek verdi

Döşemealtı halkı yardım kampanyasına tam destek verdi

ANTALYA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin yaralarının sarılması amacıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Döşemealtı ilçesinde de Belediye-vatandaş işbirliğinde yardım kampanyası düzenlendi.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin yaralarının sarılması amacıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Döşemealtı ilçesinde de Belediye-vatandaş işbirliğinde yardım kampanyası düzenlendi. Döşemealtı Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan kuru gıdalar Cuma günü akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkacak.
24 Ocak tarihinde merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak amacıyla Döşemealtı Belediyesi’nin devlet-vatandaş işbirliğiyle başlattığı yardım kampanyası Cuma günü tamamlanacak. Afet Acil Koordinasyon Merkezi (AFAD) ve deprem bölgesinde ki belediyeler ile yapılan görüşmeler neticesinde ambalajlı kuru gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasına Döşemealtı halkı da büyük destek verdi.
Döşemealtı Belediyesi’nin Nar Masa bünyesinde kurulan bir ekip tarafından teslim alınan kuru gıdalar, Gıda Mühendisleri ve Teknikerleri tarafından ürünlerin üzerinde ki son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. Bir araya toplanan yardım paketleri titiz bir şekilde kolilere yerleştirilerek deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır hale getirildi.
Yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek deprem bölgesinde ki kardeşlerimize destek olabilmek amacıyla başlattığımız yardım kampanyasına esnafımızdan, çiftçimize, emeklimizden öğrencimize, mesai arkadaşlarımdan Sivil Toplum Kuruluşlarına kadar her kesimden insanımız katkı da bulundu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesile ile deprem bölgesinde ki vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyor vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize de acil şifalar dilerim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Deprem sonrası unutulmadılar

Deprem sonrası unutulmadılar

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Antalya Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:55
Öğle
13:15
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Balcı Eczanesi
Muratpasa
Balkan Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer

Antalya polisinden temizlik işçilerine seminer

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sabah Ameliyata Gir, Akşam Evine Dön

Sabah Ameliyata Gir, Akşam Evine Dön

Kumluca'da intihar

Kumluca'da intihar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.