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Döşemealtı Kent Meydanı’nda ilk nikah

ANTALYA HABERLERİ  | 18.09.2020 18:02 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tarafından projelendirilip ilçenin hizmetine sunulan Kent Meydanı’nda ilk kez bir nikah töreni düzenlendi.İş adamı Remzi Gönüllü’nün oğlu Şahin Sercan Gönüllü ve Burcu Ağır çiftinin nikahını Başkan Genç kıyarken, şahitliklerini ise Döşemealtı İlçe Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kasapoğlu ile Serik İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve Ayşe Dikmen yaptı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tarafından projelendirilip ilçenin hizmetine sunulan Kent Meydanı’nda ilk kez bir nikah töreni düzenlendi.
İş adamı Remzi Gönüllü’nün oğlu Şahin Sercan Gönüllü ve Burcu Ağır çiftinin nikahını Başkan Genç kıyarken, şahitliklerini ise Döşemealtı İlçe Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kasapoğlu ile Serik İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve Ayşe Dikmen yaptı. Kovid-19 Pandemisi nedeniyle düğünlerin iptal edilmesinin ardından iş adamı Remzi Gönüllü, oğlunun nikahının ilçenin ilk kent meydanında olmasını istedi. Başkan Genç, ilk kez bir nikah törenine sahne olan Kent Meydanı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Burcu ve Şahin Sercan çiftinin nikahını kıyarak çifte ve ailelerine mutluluk diledi. Çiftin nikah cüzdanını Kaymakam Ünder, gelin Burcu Gönüllü’ye verirken, Başkan Genç’te kahve takımı hediye etti.

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