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  4. Döşemealtı’nda 4 bin 330 ücretsiz ekmek dağıtıldı

Döşemealtı’nda 4 bin 330 ücretsiz ekmek dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in talimatıyla 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in talimatıyla 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. 2 günlük sokağa çıkma sürecinde 13 ayrı ekip 4330 ücretsiz ekmek dağıttı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından harekete geçen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 48 saatlik süreçte vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Ekipler, öncelikle hastalar, 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere sokağa çıkmayanlara ekmek dağıttı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, taleplerini ve ekmek ihtiyaçlarını Döşemealtı Belediyesi’nin 444 0 507 numaralı hattına bildirdi. 2 günlük süreçte yaklaşık 3 bin 500 çağrıya cevap veren çağrı merkezi personelleri, ekipleri yönlendirerek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’te, çağrı merkezinde bizzat vatandaşların telefonlarına cevap verip, taleplerini aldı.

4 bin 330 ekmek ücretsiz dağıtıldı
Yasağın ilk günü aralarında Döşemealtı Belediyesi zabıtasının da bulunduğu 5 ayrı ekip, ilçe genelinde ihtiyaç sahipleri ile ekmek talebinde bulunan vatandaşlara bin 830 ücretsiz ekmek dağıttı. Pazar günü ise, 8 ayrı ekip, ilçenin farklı mahallelerinde 2500 ücretsiz ekmek dağıttı. 2 günde toplam 4 bin 330 ekmek ücretsiz olarak dağıtıldı.
Korona virüsü önlemleri kapsamında valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturulmuştu. Polis, Jandarma, AFAD ve belediye personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Döşemealtı Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’na Döşemealtı Belediyesi de 4 araç 8 personelle destek veriyor.
Sokağa çıkma yasağı kararının ardından gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Vatandaşlarımızın başta ekmek olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızı bu süreçte yalnız bırakmadık” dedi.

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