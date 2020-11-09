Döşemealtı’nda işçileri sevindiren toplu iş sözleşmesi

Döşemealtı Belediyesi 696 Sayılı KHK ile Belediye şirketi Döşemeyol A.Ş. kadrosuna dahil olan işçilerle 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

Taşeron’dan Belediye şirketine geçirilen İşçiler için yapılan görüşmelerin ardından DİSK’e bağlı Genel-İş sendikası ile Döşemealtı Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesine imza atıldı. Törene İşçileri temsilen DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, Döşemealtı Belediyesi adına Başkan Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Engin Murat Özdemir, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ve ittifak ortağı İYİ Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Ali Özbey katıldı.

Güzel tablo

Hem Dünya hem de ülke olarak çok zor bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “ Çok zor dönemlerden geçiyoruz ve bu zor dönemde bir toplu sözleşme yapıyoruz. Ekonominin bu denli kötü olduğu bir dönemde işçilerine sahip çıkan ve en iyi sendikal hakların sağlanmasına vesile olan güzel tablo için Belediye Başkanımız Turgay Genç’e çok teşekkür ediyorum. İşçinin güçlü olması ve sosyal haklarını alması çok önemli” diye konuştu.