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Döşemealtı’nda korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

Döşemealtı ilçesinde iş yerleri ve pazar yerinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Döşemealtı ilçesinde iş yerleri ve pazar yerinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup, uyulmadığı kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği Korona virüs tedbirleri kapsamında Döşemealtı’nda maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Bülent Yörük, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Atmaca, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kasapoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Duygu Kapar iş yerlerinde ve Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan Kapalı Cuma Pazarında denetim yaptı.
İlçe esnafı ve vatandaşlara başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere tedbirlere uyulması konusunda uyarı yapılırken, zabıta ekipleri de sık sık kurallara uyulması konusunda anonslar yaptı. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını da dinleyen Kaymakam Özder ve Başkan Genç, kurallara riayet edildiği takdirde bu sıkıntıların kısa sürede aşılarak yeniden normal hayata dönülebileceğini söyledi.

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