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Döşemealtı’nda parklara kış bakımı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.12.2020 12:08 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle ilçede park, cadde ve sokaklardaki ağaçların budanması, yine refüjlerde bulunan ve kuruyan bitkilerin sökülüp toprağın havalandırılarak yenilerinin dikilmesi çalışmalarına hız verdi.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan 120 park ile yeşil alanlarda kent estetiğinin korunması için kış bakımına başladı.

Döşemealtı Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle ilçede park, cadde ve sokaklardaki ağaçların budanması, yine refüjlerde bulunan ve kuruyan bitkilerin sökülüp toprağın havalandırılarak yenilerinin dikilmesi çalışmalarına hız verdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan 120 park ile yeşil alanlarda kent estetiğinin korunması için kış bakımına başladı. Tüm parkların yanı sıra, refüjler, okul, cami ve diğer kamusal alanlarda ağaç budamaları yapan ekipler tehlike arz eden ağaçların bakıma alınarak güçlendirilmesi işlemlerini yapıyor. Kuruyan ağaç dallarının ve tehlike oluşturan palmiye ağaçlarının budanması için zaman zaman iş makineleri de kullanıyor.
İlçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım onarım yapan ekipler, bozuk olan ve kırılan çocuk oyun gruplarının, kent mobilyalarının yenilenmesi, tamir bakım onarım ve boyama işlemlerini de büyük bir titizlikle yapıyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Döşemealtı’nda park ve bahçelerde yapılan kış bakımı kente ayrı bir hava kazandırıyor.

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