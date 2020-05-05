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Döşemealtı’nda sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu

ANTALYA HABERLERİ  | 05.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile İlçenin 32 mahalle muhtarı bir araya gelerek devam eden alt yapı ve çevre projeleri ile mahallelerin beli başlı sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Döşemealtı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile İlçenin 32 mahalle muhtarı bir araya gelerek devam eden alt yapı ve çevre projeleri ile mahallelerin beli başlı sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Başkan Turgay Genç’in yönettiği toplantı salgın önlemleri kapsamında gerçekleştirildi.
Döşemealtı Belediye Meclis Salonundaki toplantıya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Balık, Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İlçe Koordinasyon Merkezi Müdürü Mehmet Fatih Çelik, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Cihangir Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Bitki Koruma Şube Müdürü Tolga Tütüncü ile 32 mahalle muhtarı katıldı.
Salgın sürecinde muhtarlarla bir araya gelemediklerinin altını çizen Başkan Genç, bundan sonraki dünya düzeninde esas unsurun üretim olacağını söyledi. Genç, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların bir çoğu tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Bu noktada bize de görev düşüyor. Belediye şirketini ve muhtarlarında üye olduğu bir üretim kooperatifi kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Kooperatifleşerek ilçemizin tarımsal markalarını oluşturmak istiyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Balık ise, işbirliğinin önemine dikkat çekti. Balık, "Toplantımızla Döşemealtı’nda ki muhtarlarımız ve yerel belediyemiz ile işbirliği içinde tespit edilen eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz" diyerek toplantının amacını anlattı.
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Cihangir Yılmaz da, toplantı ile tarımsal ve hayvansal üretim anlamında çiftçilere nasıl bir destek sağlanacağının yol haritasının çıkarılacağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Bitki Koruma Şube Müdürü Tolga Tütüncü, ilçelerdeki çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda fide ve fidan üretimi, sulama projeleri geliştirdiklerini söyledi.
Toplantı da söz alan Döşemealtı İlçesinin mahalle muhtarları, yaşadıkları şehirle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ancak var olan sorunlarında çözüm beklediğini bildirerek hem İlçe Belediye Başkanı Turgay Genç ve ekibine hem de Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratlarına sorunlar hakkında sözlü ve yazılı bilgi verdiler.

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