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Döşemealtı’nda su kesintisi yaşanacak

ANTALYA HABERLERİ  | 10.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Termessos Yeniköy İsale Hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapacak.

Döşemealtı’nda su kesintisi yaşanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Termessos Yeniköy İsale Hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapacak. Çalışma nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü Yeniköy, Çıplaklı, Kömürcüler, Başköy, Kızıllı, Yağca (Bir kısmı), Çamlıca, Toki Konutları’nda 07.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.
ASAT Genel Müdürlüğü Döşemealtı ilçesi Termessos Yeniköy İsale Hattı üzerinde 800 ÇTP boru üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapacak. İsale hattı üzerinde meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışma kapsamında isale hattı üzerinde bulunan vantuzların tamir ve bakımı ile isale hattı üzerinde bulunan tahliye vanalarının bakım ve onarımı da gerçekleştirilecek.
Su kesintisi yaşanacak
Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos Çarşamba Günü saat 07.00 - 22.00 saatleri arasında Yeniköy, Çıplaklı, Kömürcüler, Başköy, Kızıllı, Yağca (Bir kısmı), Çamlıca, Toki Konutları’nda su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek.

Döşemealtı’nda su kesintisi yaşanacak

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