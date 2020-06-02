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Döşemealtı’nda yeniden açılan iş yerleri dezenfekte edildi

ANTALYA HABERLERİ  | 02.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

Korona virus salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan iş yerleri, "Normalleşme Planı" kapsamında pazartesi günü itibariyle yeniden işbaşı yaptı.

Korona virus salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan iş yerleri, "Normalleşme Planı" kapsamında pazartesi günü itibariyle yeniden işbaşı yaptı. Döşemealtı Belediyesi de plan çerçevesinde ilçedeki kreş, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ile spor salonlarında dezenfekte işlemi yaptı.
Döşemealtı’nda faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane ve çay bahçesi gibi işletmeler bugün itibari ile belirlenen kurallar dahilinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Korona virüs salgınıyla mücadeleyi ilk günden bu yana sürdüren Döşemealtı Belediyesi de ilçede bulunan kreş, lokanta, restoran, kafe, pastane ve çay bahçesi gibi işletmeler ile spor salonlarında dezenfekte işlemi yaptı.
Döşemealtı Belediyesi, korona virüs salgınının tamamen yok edilene kadar dezenfekte çalışmalarına devam etme kararı aldı.

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