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Dostları vefatının 9'uncu yılında sanatçı Tuncel Kurtiz'i kabri başında andı

27.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dostları vefatının 9'uncu yılında sanatçı Tuncel Kurtiz'i kabri başında andı

BALIKESİR (AA) - Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının 9'uncu yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Edremit Belediyesince Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde gerçekleştirilen anma töreninde Kurtiz'in sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bıraktı, dua etti.

Kurtiz'in yakınları, dostları ve hayranlarının katıldığı etkinlikte, merhum sanatçının sesinden dinleti sunuldu.

Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Ahmet Cumhur Dokur, AA muhabirine, Kurtiz'in sanatını, eserlerini, dünya görüşünü konuştuklarını ve sevenleriyle kendisini andıklarını söyledi.

Sanatçının Çamlıbel'de yaşayan dostlarından Zeki Mandev ise Kurtiz'in tüm Türkiye'ye olduğu gibi mahalleye de değer kattığını dile getirdi.

Tuncel Kurtiz'in sağlığında manevi şahsiyetinin mahalleye yeterli katkıyı sağladığını ifade eden Mandev, "Derdi ki bana davudi sesiyle, 'Zeki bu dağda sadece oksijen yok, bu dağda başka bir şey var.' Zira bizim dağa baktığımız gibi değil onun başka bir bakışı vardı. Allah onun mekanını cennet etsin. Şükranla, minnetle anıyoruz Tuncel ağabeyi." ifadelerini kullandı.

Merhum sanatçının İstanbul'dan arkadaşı İsmet Ak da onu dünya güzeli bir insan olarak nitelendirdi.

Ak, "Vatanperver, ülkesini, toplumunu seven, her şeyini bu toplum, bu ülke için verebilecek bir yürek taşıyan bir dosttu. Allah rahmet eylesin." dedi.

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