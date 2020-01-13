YURTHABER
  4. Döviz alan kişiyi "biz polisiz, bu paralar sahte" diyerek dolandırmışlar

Döviz alan kişiyi "biz polisiz, bu paralar sahte" diyerek dolandırmışlar

BURSA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Bursa'da "inceleme" bahanesiyle bir kişinin 2 bin dolar ve 2 bin 500 lirası ile cep telefonu ve kimliğini aldıktan sonra yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde döviz bürosundan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kapalı Çarşı'daki bir döviz bürosundan dolar alan kişiyi evine kadar takip eden 3 şüpheli, "Biz polisiz. Aldığınız döviz sahte. İnceleyip geri vereceğiz." dedi.

Bu kişinin elinden 2 bin dolar ve 2 bin 500 lira ile cep telefonu ve kimliğini alan zanlılar uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan araştırma sonucu şüphelilerin R.A. (37), E.H. (40) ve C.E. (43) olduğu belirlendi.

Kısa süre sonra gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen R.A. tutuklandı. E.H. ve C.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Raif ile Letâfet Mudanya’da seyirciyle buluştuRaif ile Letâfet Mudanya’da seyirciyle buluştu
Nilüfer’de ‘Küçük Şeyler’e büyük ilgiNilüfer’de ‘Küçük Şeyler’e büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa döviz Gözaltı Para Sahte Polis

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:17
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Başakcan Eczanesi
Yildirim
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Öykü Eczanesi
Nilufer
Seherkent Eczanesi
Osmangazi
Şule Eczanesi
Yildirim
Tokoğlu Eczanesi
Osmangazi
Yeni Bağlar Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

Yenişehir’de İlk Ortopedik Ameliyat Gerçekleşti

Yenişehir’de İlk Ortopedik Ameliyat Gerçekleşti

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.