YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dövüş Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu getiren gençlere gurur karşılaması

Dövüş Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu getiren gençlere gurur karşılaması

26.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen ve 41 üniversitenin katıldığı Dövüş Sporları Şampiyonasında İstanbul Aydın Üniversite Karate Takımı, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Dövüş Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu getiren gençlere gurur karşılaması

19-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, Avrupa Üniversitesi Sporları Birliğinin (EUSA) organize ettiği Dövüş Sporları Avrupa Şampiyonası’nda İstanbul Aydın Üniversitesi, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak genel klasmanda Avrupa Şampiyonu oldu. Takımda yer alan öğrenciler üniversitede düzenlenen karşılama töreni ile başarılarından dolayı tebrik edildi.
26 ülke, 41 üniversite ve 420 sporcunun katıldığı şampiyonada İAÜ Kata Erkek Takımı Avrupa Şampiyonu, sporcularından Kutluhan Duran Ferdi Avrupa Şampiyonu, Dicle Beyazıt Avrupa İkincisi ve Gülşah Uyumuz da Avrupa Üçüncülüğü elde etti.

MUSTAFA AYDIN: “SADECE ÜNİVERSİTEMİZ ADINA DEĞİL ÜLKEMİZ ADINA DA ÇOK GURURLUYUZ”

“Sadece üniversitemiz adına değil ülkemiz adına da çok gururluyuz” diyerek öğrencilerini tekrar tekrar tebrik eden Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Çünkü Türkiye değil Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Daha önceki yılarda da farklı alanlarda bu üniversite Avrupa şampiyonlukları kazandı. Mesela biz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez teniste de şampiyon olduk. Bugün de karatede Avrupa şampiyonluğunu getirdik. Tabi hem ülke hem devlet olarak spora çok önem veriyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün sporcuya vermiş olduğu bir değer var ve ondan sonra gelen bütün iktidarlar bu değerden hiçbir zaman geri durmadılar. Bugün de gelinen noktada bunun semeresini hep beraber görüyoruz. Bugün 400 küsur madalya, 200 küsur de kupa ile beraber zaten bundan 3 yıl önce Avrupa Spor Federasyonlarında da yılın üniversitesi seçilmiştik. Dolayısıyla gururluyuz, onurluyuz. Bütün sporcularıma, ülkeme özellikle bugün karate takımımıza bu başarılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

KUTLUHAN DURAN: “BU BAŞARILARININ DEVAMI İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ SÜRDÜRECEĞİZ”

İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Takım Kaptanı Kutluhan Duran ise “Başarıların devamı için gayret edeceğiz” diyerek şunları söyledi:
“Düzenlenen şampiyonada okul adına çok büyük bir başarıya imza attık. Bunun yanı sıra hem ferdi kategoride hem de takım kategorisinde ülkemize altın madalya kazandırdım. Bunun doğrultusunda da okulumuz genel klasman şampiyonu oldu. Çok mutluyum, çok emek verdik. Biz hem üniversitemiz adına hem de milli takım adına birçok başarılara imza atıyoruz ve bunun da devamının gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu okulun da bir parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum. Hocalarımıza, yöneticilerimize ve başkanımıza da bize verdiği emekler için ayrıca teşekkür ederiz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunacakVan Gölü, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunacak
Bilecik'te otomobilin çarptığı işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandıBilecik'te otomobilin çarptığı işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı
Konya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandıKonya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:48
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Limon eczanesi
Beykoz
Kağithane metro eczanesi
Kagithane
Sevgi eczanesi
Arnavutkoy
Hisarüstü eczanesi
Umraniye
Hijenya eczanesi
Bakirkoy
Nur eczanesi
Bakirkoy
İrem eczanesi
Kagithane
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.