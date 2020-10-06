Down sendromlu Büşra’nın hedefi altın madalya

Melikgazi Belediyespor Kulübü’nün down sendromlu taekwondo sporcusu Büşra Yolun, altın madalya kazanmak için çalışmalarına azimle devam ediyor.

2 yıldır Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü’nde oynayan 14 yaşındaki Büşra Yolun özel sporcular alarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Büşra Yolun’u başarısından dolayı kutlayan ve herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Büşra kızımız 2 yıl önce bizimle tanıştı ve hayatı değişti. Hem sosyalleşme konusunda hem de özgüven, fiziksel gelişiminde kendini ifade etme konusunda büyük gelişmeler oldu. Vücudunu daha esnek kullanmaya başladı. Sporun Büşra’da meydana getirdiği değişimler bizleri çok mutlu etti. Kendisini başarılarından dolayı kutlarım. Sporcularımızda emeği çok olan ve onlara destek olan Antrenör Yavuz Sayan Hocamıza da teşekkür ederim” dedi.

