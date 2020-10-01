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Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, bir günlüğüne itfaiyeci olmanını mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği, 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Gölcük itfaiye müfreze binasını ziyaret etti.

Down sendromlu çocuklar, itfaiyeci ağabeyleri tarafından karşılandı.

İtfaiyecilerin özel kıyafetlerini giyerek bir günlüğüne itfaiyeci olma ve çalışmaları yerinde izleme fırsatı bulan down sendromlu çocuklar, yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı, itfaiye araçlarına bindi.

+1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, toplumdaki engellilik algısını ortadan kaldırabilmek, fırsat verildiğinde engelli bireylerin neleri başarabildiklerini gösterebilmek için birçok sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Abanoz, kendilerini misafir eden itfaiyecilere teşekkür ederek, "İtfaiyecilerimiz canla başla vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

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