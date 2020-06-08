Down sendromlu genç kıza Belediye Başkanından doğum günü sürprizi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 18 yaşına giren down sendromlu Dudu Çevik'e Belediye Başkanı Mustafa Çöl sürpriz yaptı.

Zafer Mahallesi'nde oturan Dudu Çevik'in doğum gününü kutlamak için evine giden Başkan Çöl, çeşitli hediyeler verdi.

Dudu'nun yeni yaşını kutlayan Çöl, "Kızımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel, bizler idareci olduğumuz kadar gönül belediyeciliği noktasında halkımızın her yerde, her zaman yanındayız. Dudu'nun doğum gününde yanında olmak bizler için tarifi olmayan bir mutluluk." dedi.

Doğum günü sürprizi karşısında mutlu olduklarını ifade eden Dudu'nun ailesi ise Başkan Çöl'e teşekkür etti.

