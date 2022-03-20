Down sendromlu milli atlet Ahmet Eymen Oymak'ın hedefi dünya şampiyonluğu

ÖMER OLCAY - Atletizmde yurt içinde başarılara imza atan down sendromlu milli atlet Ahmet Eymen Oymak, dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için koşuyor.

Basketbol maçı sırasında bir atletizm antrenörü tarafından 5 yıl önce fark edilen 27 yaşındaki Oymak, 2019'da 400 metre ve 200 metre koşularında birinci oldu.

Yarışmalarda ve antrenmanlarda milli takım baraj puanını geçen ve il birincilikleri elde eden Oymak, 2019'da milli takım kadrosuna davet edildi.

Milli takımda 800 metre ve 1500 metre için koşulara başlayan Oymak'ın hedefi, bu yıl İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak.

Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki atletizm pistinde çalışmalarını sürdüren down sendromlu milli atlet Ahmet Eymen Oymak, dünya şampiyonu olmak istediğini belirterek, "Annem, babam ve kardeşim için koşuyorum. Isınma hareketlerini de antrenörüm için yapıyorum. " dedi.

Oymak'ın annesi Nuray Oymak da oğlunu ve oğlunun hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Sosyal hayatta Eymen'in elde ettiği başarılarla arkadaşlarına ve kardeşlerine örnek olduğunu söyleyen anne Oymak," Eymen ile beraber biz bu yola girdik ve şimdi çok yol katettik diye düşünüyorum. Çünkü, bizim verdiğimiz emeği boşa çıkarmadı. Biz verdikçe o aldı. Örneğin, okuma-yazmayı kendi kendine söktü. Okuldaki hocaları okuma-yazmayı aniden sökmesine hayret etti. Şimdi mesela gazete ve kitap okur, siyasi haberleri de takip ederek dünya gündemi hakkında bizi bilgilendirir." diye konuştu.

- "Haftada 7 gün getiriyoruz. Çok yol kat ettik"

Hem sağlık hem de aktivite olarak Eymen'in sporla ilgilenmeye başladığını ve ilk önce basketbol oynadığını aktaran anne Oymak, oğlunun atletizm ile tesadüfen tanışmasını şöyle anlattı:

"Eymen, basketbol sırasında bir atletizm antrenörünün dikkatini çekince seçmelere getirdik. Antrenörü, 'atletizmi yapabilir' dedi. O günden sonra 5 yıldır bu sahaya geliyoruz. Çalışmalara her zaman düzenli olarak ben getiriyorum. Haftada 7 gün getiriyoruz. Çok yol katettik. Şimdi ise 800 metre ve 1500 metrede iddialı ve antrenmanlarda da başarılı oluyor. Antrenörü de kendisinden çok memnun."

Evde de çok uyumlu olan oğlunun sürekli kendilerine yardım ettiğini ifade eden Nuray Oymak, "Eymen ile çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz." dedi.

Oğlunun kısa sürede atletizmde çok büyük başarı elde ettiğini ve madalyalar aldığını söyleyen Nuray Oymak, "Bundan birkaç yıl önce bir madalya aldı, ondan önce de 3 madalya almıştı. 2020 pandemiden hemen önce down sendromlular koşusu yapıldı, bu koşuda da Eymen madalya aldı. Pandemiden sonra da yine bir koşu oldu ve 800 metrede de madalya aldı. Şu anda Türkiye barajında kendi alanında 800 metrede rakibi yok. Barajı, gayet rahat geçiyor. Hedefimiz uluslararası yarışmalarda Eymen'in ülkemizi temsil etmesi ve birincilik almasıdır. İnşallah bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

