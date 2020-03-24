Down sendromlu milli judocu Talha, Antalya'da altın madalya hedefliyor

Şampiyonada altın madalya kazanmanın kolay olmadığını, öncesinde çok çalıştığını anlatan Talha, "Şampiyonada olmak güzeldi. Türk bayrağını göklere çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Her zaman ve her yerde Türk bayrağını göklere çıkarmaya devam edeceğim." dedi.

Talha, zirvedeki yerini korumak ve Trisome Oyunları 2020'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha sonra judoyla spor hayatına devam eden Talha, ailesi ve hocalarından da aldığı destekle geçen yıl Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Özel sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen ve Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Oyunları 2020) için çalışmalarını aralıksız sürdüren milli judocu Talha Ahmet Erdem, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Talha, Trisome Oyunları 2020'ye çok çalışarak hazırladığına dikkati çekerek, "Benim için spor yapmak çok önemli. Spor yapmak bana her şeyi kazandırdı. Ailemi kazandırdı, herkesin gönlünü kazandım. Kafede müşteriler bana 'şampiyon' diye sesleniyor bu da benim hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

- "Ahmet'ten tekrar bir şampiyonluk bekliyoruz"

Anne Semiha Erdem de oğlunun normal bir eğitim aldığını, Anadolu lisesinden mezun olduğunu söyledi.

Ahmet'in hayatını küçüklüğünden beri tamamen doldurduklarını ifade eden Erdem, "Ahmet 6 yıldır spor yapıyor, gitar çalıyor. Aynı zamanda İzmit'te Down Kafe'de beraber çalışıyoruz. Yol arkadaşıydık, mesai arkadaşı olduk." diye konuştu.

Erdem, çocuğuyla beraber çalışmasının kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Biz Ahmet'le olmak istediğimiz yerdeyiz. Down Kafe çok emek verilmiş bir yer. Ahmet ile garsonluk yapıyoruz. Ben kasada duruyorum, Ahmet garsonluk yapıyor. Ahmet gibi 5 arkadaşıyla beraber çalışıyoruz, şahane bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.