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Down sendromlu Mücahit, Emek mahalle muhtarlığına aday

İHA İHA
23.01.2024 10:06 | Son Güncelleme:
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Emek Mahalle muhtar adayı olan 25 yaşındaki down sendromlu Mücahit Kırdaş, her evi ve esnafı dolaşarak oylarına talip olduğunu belirterek yapacağı hizmetleri anlatıyor.

Eskişehir’de yaşayan ve down sendromlu Mücahit Kırdaş, 31 Mart’ta düzenlenecek olan yerel seçimlerde yaşadığı mahallenin muhtarlığına aday oldu. Mahalle halkını ve esnafı ziyaret eden Mücahit Kırdaş, sorunları dinleyip yanındaki azaları ile notlar alırken, vatandaşlar kendisine şimdiden ’muhtarım’ diye sesleniyor. Muhtar seçilirse mahalle halkı için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren Kırdaş, “Mahallemiz için çalışacağız. Mahalleli çok hayran kaldı, çok seviyorlar.” dedi.

“GİTTİĞİMİZ YERDE ’BİR OY DA MÜCAHİT’E’ DİYORLAR“

Down sendromlu muhtar adayı Mücahit Kırdaş, şimdi tek önceliğinin Emek Mahallesi olduğunu dile getirdi. Kendisine inananlara saygılar sunduğunun altını çizen Kırdaş, “Mahallemiz için çalışacağız. Mahalleli çok hayran kaldı, çok seviyorlar. ’Bir oy da Mücahit’e’ diyorlar. Her şey var, her şeyi yapacağız, engelleri aşacağız Gençlerimizin önünü açmak için aday oldum ve çalışıyorum. Mahallemizi yeşillendirmek, aynı zamanda noter ve spor alanları açacağız. Bunun yanı sıra gençlerimize kitap okumayı sevdireceğiz, temiz sokak ve temiz çevre de önceliğimiz olacak. Her zaman tüm halkımızın dertlerini dinleyeceğiz” dedi.

“EV EV, KAPI KAPI, MAHALLE ESNAFLARIMIZI VE EV ZİYARETLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Down sendromlu Mücahit Kırdaş’ın azalarından olan Atilla Akkuş ise mahalle halkı ve esnafı ziyaret ettiklerini ifade ederek “Mücahit ile birlikte Temmuz ayından beri birlikte bu süreci birlikte idare ediyoruz. Ev ev, kapı kapı, mahalle esnaflarımızı ve ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kamudaki yerel yönetimdeki yöneticilerimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz, kendilerinden desteklerini istiyoruz ve sözlerini alıyoruz. Mücahit kardeşimizin çok tatlı, çok güzel bir kişiliği var. Mahallelimiz, Mücahit’in bu özelliklerini çok seviyor ve desteklerini iletiyor. Biz ekip olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz ve kazanacağız” dedi.

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