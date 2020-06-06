YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Down Sendromlu zabıta Meryem yeniden görevde

Down Sendromlu zabıta Meryem yeniden görevde

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçe belediyesinin ilk down sendromlu zabıtası Meryem Türkyılmaz (26), korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği görevine yeniden başladı.Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle haftalardır evinden çıkmayan 26 yaşındaki Meryem Türkyılmaz, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Yahşihan ilçe belediyesindeki zabıta görevine yeniden geçti.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçe belediyesinin ilk down sendromlu zabıtası Meryem Türkyılmaz (26), korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği görevine yeniden başladı.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle haftalardır evinden çıkmayan 26 yaşındaki Meryem Türkyılmaz, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Yahşihan ilçe belediyesindeki zabıta görevine yeniden geçti. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz sayesinde geçen yıl zabıta olma hayaline kavuşan Meryem Türkyılmaz, yeniden görevine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Türkyılmaz’da maaşına zam yaptı.
Belediyedeki görevinin ilk gününde Vali Yunus Sezer ile başkan Türkyılmaz’ı makamında ziyaretti, hatıra fotoğrafı çekindi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından ilçedeki denetimlere katıldı. Zabıta Müdürü Mehmet Hüyüktepe ve mesai arkadaşlarıyla birlikte pazarcı esnafına korona virüs salgınına karşı uyarılarda bulunan Meryem, pazarcı esnafına ve vatandaşlara hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yeni bir aşk mı doğuyor? Yeni bir aşk mı doğuyor?
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Çeşme’de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Çeşme’de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Kırıkkale Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:11
Öğle
12:50
İkindi
16:47
Akşam
20:18
Yatsı
22:03

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Şahin Eczanesi
Merkez
Uslu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kırıkkale'de 2 doktorun darbedildiği iddiası

Kırıkkale'de 2 doktorun darbedildiği iddiası

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dinç, aday adaylığına göz kırptı

Dinç, aday adaylığına göz kırptı

Bu coşku hiç dinmesin

Bu coşku hiç dinmesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.