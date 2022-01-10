Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kayseri'de kampa girdi

İSTANBUL (AA) - Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 1-10 Nisan tarihleri arasında Peru'nun Lima kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kampa girdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik kurul başkanı İbrahim Acar, antrenörler Uğur Arı, İlyas Sarı, Hüseyin Dağdelen ve 11 sporcu ile kampa giren milliler, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
Talas Belediyesinin destekleriyle düzenlenen kampının 21 Ocak'a kadar devam edeceği bildirildi.
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